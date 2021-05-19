Бранцевич: реализация принципов зеленой экономики - важнейший инструмент привлечения инвестиций

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация принципов зеленой экономики - важнейший инструмент привлечения инвестиций. Об этом на очередном заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий, которое прошло в режиме видеоконференции, сказала заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Одной из рассматриваемых тем на мероприятии была "Зеленая экономика - перспективы развития". С докладом по ней выступила Татьяна Бранцевич. Она проинформировала участников заседания о проводимой государственной политике по внедрению принципов зеленой экономики в Беларуси, а также о последующих действиях на макроуровне по развитию приоритетных направлений в этой области в рамках устойчивого социально-экономического развития страны.

"Зеленая экономика - это не дань моде и красивый термин, а серьезный мировой тренд последних 20 лет. Министерство экономики оказывает содействие постепенному переходу к зеленой экономике, в том числе посредством разработки, утверждения и реализации стратегических документов в данной сфере", - сказала замминистра.

На сегодняшний момент принят пул базовых документов, которые фиксируют государственную политику в сфере развития зеленой экономики, в том числе использования зеленых технологий. Среди ключевых - Национальная стратегия устойчивого развития до 2035 года, программа деятельности правительства на период до 2025 года. Акцент на внедрение инструментов поддержки зеленой экономики заложен в проекте программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы.

"Важно отметить, что одной из поставленных правительством на текущую пятилетку целей в сфере экологической политики определено развитие приоритетных направлений зеленой экономики. Посредством внедрения инструментов поддержки планируется развивать электротранспорт, в том числе инфраструктуру, умные энергоэффективные зеленые города и циркулярную экономику. Кроме того немаловажно, что реализация принципов зеленого роста является также важнейшим инструментом привлечения иностранных инвестиций", - подчеркнула заместитель министра.

В настоящее время Минэкономики и другие государственные органы под эгидой Минприроды и охраны окружающей среды разрабатывают Национальный план действий по развитию зеленой экономики в Беларуси до 2025 года.

"Особое внимание в проекте Национального плана уделено приоритетному направлению - развитию циркулярной экономики. Экономика замкнутого цикла является практической основой реализации зеленой экономики и предполагает действенные бизнес-модели для обеспечения неистощительного ресурсопользования, способствуя тем самым достижению устойчивого развития", - отметила Татьяна Бранцевич.-0-