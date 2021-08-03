Бранцевич: создан пошаговый алгоритм для финоздоровления предприятий

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создан пошаговый алгоритм, направленный на финоздоровление предприятий. Об этом сказала заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Повышение эффективности предприятий государственного сектора и меры по их финансовому оздоровлению предусмотрены во всех программных документах страны. Для придания этой работе системного характера в текущем году правительством утвержден отдельный план по снижению долговой нагрузки.

Проведена объемная работа. Все предприятия государственного сектора структурированы, исходя из их платежеспособности и достигнутых финансовых результатов, и разделены на группы. "Для каждой группы разработан алгоритм работы, определены возможные решения вопросов с долгами. То есть мы не просто спустили вниз поручение, что нужно снизить нагрузку, а пошагово расписали, как провести анализ, отнести к той или иной группе, предложили набор инструментов по восстановлению платежеспособности", - рассказала Татьяна Бранцевич.

Говоря о результатах анализа, замминистра подчеркнула, что проблема закредитованности не является повсеместной, более половины из рассмотренных организаций подтверждают свою способность самостоятельно обслуживать долги. "Накопленная задолженность не тормозит их деятельность. Тут надо понимать, если предприятие берет кредиты, но при этом наращивает выручку - это вложение в развитие. Проблема возникает, когда долги растут, а отдачи нет", - отметила она.

Кроме того, предусмотрен постоянный контроль за реализацией выработанных мер и за финансовым состоянием предприятий.

"Для многих предприятий для стабилизации состояния достаточно поработать с бизнес-процессами, проанализировать подходы к текущей деятельности, оптимизировать затраты, пересмотреть рынки сбыта и так далее", - сказала представитель министерства.

По словам Татьяны Бранцевич, отдельно выделена небольшая группа предприятий (порядка 14%), для которых требуется принятие дополнительных решений. Здесь предусмотрена работа по урегулированию вопросов их задолженности перед банками и иными кредиторами, задействование механизмов законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве). В отдельных случаях рассматривается вопрос о реорганизации, ликвидации предприятий или их продаже инвестору.

Резюмируя, заместитель министра отметила, что в части результатов уже есть сдвиги - наметилась положительная тенденция по долговой нагрузке в целом по экономике. Это отношение суммарной задолженности предприятий к их годовой выручке. Так, по состоянию на 1 июня 2021 года показатель по сравнению с началом года снизился на 3,9 процентных пункта.-0-