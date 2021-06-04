Бранцевич: в развитии зеленой экономики маленьких шагов не бывает

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В развитии зеленой экономики маленьких шагов не бывает. Об этом сегодня заявила заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич на пленарном заседании "Новые подходы к формированию экологической политики через призму зеленого" развития" I Международной специализированной выставки Ecology Expo и XVI Республиканского экологического форума, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"Беларусь принимает активное участие в международной экологической повестке. В 2016 году Беларусь присоединилась к Парижскому соглашению по климату и взяла на себя обязательства по снижению к 2030 году выбросов парниковых газов на уровне 28% к 1990 году. Беларусь также активно занимается реализацией Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В Индексе достижения глобальных ЦУР в 2020 году Беларусь заняла 18-е место и в целом получила оценку выше средней по региону Восточной Европы и Центральной Азии", - сказала заместитель министра экономики.

Говоря о ключевых стратегических документах на долгосрочную перспективу, Татьяна Бранцевич подчеркнула, что принципы зеленой экономики интегрированы в Национальную стратегию устойчивого развития до 2030 года. Она отражает три компонента устойчивого развития, акцентируя внимание на триаде "человек - экономика - окружающая среда".

"Системные вопросы долгосрочного развития зеленой экономики и достижения ЦУР отражены и в действующей Национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года. В ее основе - модель устойчивости, предполагающая зеленый вектор развития страны. Он характеризуется переходом к принципиально новой ресурсоэффективной модели - экономике замкнутого цикла (циркулярной экономике), связанной с обеспечением ресурсоэффективного и более чистого производства, применением технологий экодизайна и максимальным использованием отходов в качестве вторичного сырья", - отметила Татьяна Бранцевич.

Внедрение инструментов поддержки зеленой экономики предусмотрено проектом программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы. Запланировано развитие основных элементов экономики замкнутого цикла. Это экодизайн, экологическая сертификация и маркировка продукции, устойчивые государственные закупки, внедрение циркулярных бизнес-моделей, ресурсоэффективное и более чистое производство.

"Реализация прогнозных и плановых документов социально-экономического развития позволит нашей стране активно развивать зеленую экономику, трансформируя сложившийся экономический уклад в направлении более эффективного зеленого перехода. Это обеспечит социальную справедливость и экологическую устойчивость", - резюмировала Татьяна Бранцевич.-0-