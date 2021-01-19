Британская компания купила через БУТБ продукцию деревообработки более чем на 1 млн евро

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19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобританию реализовано 1,6 млн деревянных хозяйственных кольев на общую сумму 1,1 млн евро во время первых экспортных биржевых торгов 2021 года, состоявшихся на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив. Ранее данная продукция деревообработки поставлялась на британский рынок в значительно меньших объемах и преимущественно через посредников - страны Балтии. В результате белорусские экспортеры теряли существенную часть выручки. "Однако в конце прошлого года нам удалось привлечь на биржевую площадку ряд крупных иностранных компаний, в том числе из Соединенного Королевства. Последняя торговая сессия наглядно продемонстрировала высокий экспортный потенциал производимых в Беларуси изделий из оцилиндрованной и окоренной древесины. Например, по поставкам в Великобританию мы уже превзошли прошлогодний показатель. Поэтому в текущем году активная работа в данном направлении продолжится", - сказал Роман Янив. ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры. Сумма биржевых сделок по экспорту изделий из оцилиндрованной и окоренной древесины в 2020 году составила 4,2 млн евро. Основными рынками сбыта были Германия, Латвия, Литва и Польша.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!