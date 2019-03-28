Британский ритейлер заинтересован в сотрудничестве с белорусскими производителями

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа компаний Kingfisher plc (Великобритания) посетила Беларусь с целью поиска стратегических партнеров. Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси организовал биржу деловых контактов британского ритейлера с белорусскими производителями в сфере строительства и благоустройства, сообщили БЕЛТА в центре.

Kingfisher plc - крупный европейский DIY ритейлер (магазины самообслуживания в розничной торговле), владеющий около 1,3 тыс. магазинов в Европе. Более 30 белорусских компаний проявили интерес к установлению сотрудничества с зарубежной торговой сетью. Среди них - организации концерна "Беллесбумпром", ОАО "БМЗ", "Витебские ковры", "Горизонт", "Ивацевичдрев", "Лента", "Лакокраска", Кобринский завод "СИТОМО". "Сегодняшняя рабочая встреча должна способствовать расширению отечественного экспорта в европейском DIY-сегменте, а также развитию белорусско-британских торговых отношений", - отметил директор Национального центра маркетинга МИД Валерий Садохо.

Представитель Kingfisher plc, руководитель группы закупок московского офиса Татьяна Ярмольчик рассказала, что приоритетом компании является поиск и налаживание взаимовыгодного сотрудничества с производителями для поставок товаров в сфере DIY в европейские магазины, расположенные в Великобритании, Франции, Польше, Германии, Испании и Румынии. "Участие в тендерах нашей компании - сложный процесс, и мы готовы оказывать комплексную поддержку потенциальным поставщикам, включая технический и социально-экономический аудит. А главное - содействовать мотивации производителей товаров в таком сотрудничестве, - заявила представитель британского ритейлера. - Стратегия группы компаний Kingfisher plc направлена на то, чтобы стать лидирующей в сфере обустройства дома как для профессионалов, так и для любителей".

Прошли переговоры в формате B2B и обмен деловыми контактами. Состоялась презентация возможностей портала Export.by, электронной витрины товаров белорусских производителей. Представители Kingfisher plc отметили, что благодаря порталу нашли значительное количество подходящих поставщиков. Планируется, что гости посетят белорусские производства, в частности ООО "Капиталстройгрупп" (Молодечно) и ОАО "Борисовский ДОК".

Национальный центр маркетинга МИД Беларуси на постоянной основе оказывает содействие белорусским предприятиям в развитии внешнеэкономической деятельности.-0-