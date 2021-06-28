Брыло: экспорт белорусского продовольствия в Казахстан каждый год увеличивается

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусских продовольственных товаров в Казахстан каждый год увеличивается, рассказал журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, сообщает БЕЛТА.

"Рынок Казахстана прочно занимает второе место после России по торговле белорусским продовольствием. И мы очень благодарны нашим казахским друзьям за то, что наша продукция пользуется большим спросом, и надо сказать, что каждый год уровень торгово-экономических взаимоотношений растет. К концу года мы планируем достигнуть 120% экспорта нашей продукции в Казахстан к уровню прошлого года: в 2020 году он был свыше $300 млн. Отрадно, что экспорт у нас каждый год увеличивается", - отметил Игорь Брыло.

По его словам, страны планируют реализовать совместный сельхозпроизводственный проект. "Казахстанской стороне мы предложили сделать некий макет белорусской фермы для того, чтобы можно было потом расширять данное направление по всей территории Казахстана. Поэтому мы отработали с Банком развития финансирование, проектные вопросы. До 15 июля мы ждем от казахстанской стороны определенные предложения и после приглашаем их в гости, чтобы показать реальный объект на территории Беларуси", - подчеркнул первый замминистра.

"В Казахстане есть дефицит молока, поэтому мы здесь проводили встречи с бизнесменами, которые заинтересованы в производстве молока внутри республики, чтобы не импортировать молочную продукцию извне. Они хотят воспользоваться тем опытом работы, который Беларусь прошла 10-15 лет назад. Мы в свою очередь, конечно, готовы подставить нашим друзьям плечо и поделиться своими технологиями, возможностями и опытом", - сказал Игорь Брыло.

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