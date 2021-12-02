БЦЗ за октябрь произвел рекордные 220 тыс. т цемента

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белорусский цементный завод" поставило два производственных рекорда, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт холдинга "Белорусская цементная компания" (БЦК).

"Сразу два рекорда зафиксировало предприятие холдинга "Белорусский цементный завод". Сначала при подведении итогов работы за октябрь выяснилось, что завод вышел на рекордный для себя показатель - 220 тыс. т цемента. Никогда за всю свою 25-летнюю историю предприятие не выпускало столько за месяц. А 23 ноября был официально побит еще и годовой рекорд: с начала 2021 года костюковичские цементники произвели уже 1 млн 850 тыс. т цемента", - говорится в сообщении.

ОАО "Белорусский цементный завод" является одним из крупнейших производителей строительной продукции. Благодаря применению прогрессивных и экологически безопасных технологий, рациональному использованию природных ресурсов, постоянному производственному контролю за качеством выпускаемой продукции и оптимальной организации процессов производства и управления предприятие выпускает высококачественный портландцемент (в том числе сульфатостойкий, песчанистый, быстротвердеющий, для транспортного строительства, шлакопортландцемент), известь строительную, мел молотый для производства комбикормов, силикатный кирпич, блоки из ячеистого бетона, железобетонные изделия.

Продукция предприятия поставляется на внутренний рынок, в Россию, а также в страны Европейского союза - Литву, Латвию и Польшу.-0-