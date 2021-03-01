БУТБ аккредитовала первого брокера в Эстонии

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстонская компания Weheat OU стала первым аккредитованным брокером Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) в Эстонии. Церемония вручения сертификата биржевого брокера-нерезидента состоялась сегодня в центральном офисе БУТБ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Weheat OU специализируется на реализации древесной щепы и пеллет для нужд энергетического сектора. В статусе биржевого брокера компания намерена привлекать на биржевые торги покупателей лесопродукции из Прибалтики, Польши, Германии и Скандинавии, а также информировать представителей европейского делового сообщества о преимуществах использования биржевого механизма для выхода на рынок Беларуси. При этом планируется, что через Weheat OU будут организованы регулярные поставки в Евросоюз белорусских пеллет, объем производства которых до конца текущего года должен составить около 500 тыс. т, отметили в БУТБ.

"Спрос на зеленую энергию в Европе сейчас очень высокий, и, судя по всему, это долгосрочный тренд. Поэтому рынок возобновляемых видов топлива будет динамично расти и развиваться. В этой связи у белорусских экспортеров пеллет есть хорошая возможность зайти в Евросоюз со своей продукцией и занять там определенную нишу. Мы как биржевой брокер будем этому всячески содействовать", - подчеркнул глава представительства Weheat OU в Беларуси Максим Ясинский.

Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский в свою очередь предложил эстонской компании не ограничиваться продукцией деревообработки, а рассмотреть возможность торговли другими группами товаров, представленными на бирже.

"На бирже торгуются свыше 3 тыс. товарных позиций, а, занимаясь исключительно закупкой пеллет и щепы, вы использовали бы лишь малую толику тех широких возможностей, которые открывает наша площадка. Поэтому предлагаю вам уже в ближайшей перспективе попробовать свои силы и в других товарных направлениях. Например, белорусское рапсовое масло и свекловичный жом очень востребованы за рубежом. Только за январь-февраль экспорт этой продукции в Европу составил более $13 млн. Уверен, что ваш опыт и деловые связи позволят по максимуму реализовать потенциал всех торговых секций БУТБ", - отметил Александр Осмоловский, вручая представителю Weheat OU сертификат биржевого брокера.-0-