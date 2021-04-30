БУТБ будет содействовать развитию торговли с Липецкой областью России

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа готова оказать содействие компаниям из Липецкой области (Россия) по выходу на рынок Беларуси, обеспечив прямой доступ к крупнейшим отечественным предприятиям, работающим в сфере деревообработки, промышленности, строительства и сельского хозяйства, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Данный вопрос, а также другие перспективные направления сотрудничества обсуждались в рамках визита в центральный офис БУТБ делегации деловых кругов Липецкой области. Мероприятие организовано при поддержке Белорусской торгово-промышленной палаты и Центра поддержки экспорта Липецкой области.

Среди прочего планируется реализовывать через биржевую площадку российскую лесопродукцию, причем не только для белорусских потребителей, но и в третьи страны.

"Из-за стремительного развития деревообрабатывающей отрасли спрос на древесное сырье за последний год существенно вырос, поэтому для увеличения предложения наиболее востребованных позиций, таких как пиловочное бревно и балансовая древесина, мы заинтересованы в приходе на биржу российских поставщиков. Благодаря проведенной нами работе с февраля текущего года лесозаготовители из Брянской, Псковской и Смоленской областей еженедельно участвуют в торгах, и объемы продаж постоянно растут. Примечательно, что в структуре сделок присутствуют как поставки деловой древесины для нужд белорусских деревообработчиков, так и экспорт российских пиломатериалов в Европу - так называемые транзитные сделки. Для нас это, безусловно, перспективное направление, и мы его активно продвигаем", - отметил первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков на переговорах с российскими бизнесменами.

Представитель БУТБ также подчеркнул заинтересованность биржи в привлечении на торги российских производителей сахара и побочных продуктов - свекловичного жома и мелассы. По словам Андрея Новикова, спрос на эту продукцию значительно превышает предложение.

"К сожалению, белорусские производители не в состоянии удовлетворить все заявки на покупку, поступающие к нам от крупных импортеров из Китая, Казахстана, Швейцарии и других стран. При этом эффективность биржевого механизма объективно высокая. К примеру, если еще полгода назад по прямым контрактам вне биржи свекловичный жом продавался на экспорт в среднем по 100 евро за тонну, то на последней биржевой торговой сессии - по 180 евро за тонну. Так что мы готовы рассмотреть любые предложения от российских поставщиков данной продукции, тем более что Липецкая область - один из лидеров по производству сахара в России", - заявил первый заместитель председателя правления БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-