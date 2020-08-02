БУТБ должна стать драйвером электронной торговли в стране - Колтович

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа должна стать драйвером электронной торговли в стране. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович во время встречи с коллективом БУТБ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"Сегодня биржа обладает достаточным интеллектуальным потенциалом и финансовыми возможностями для реализации проектов любой сложности в сфере электронной торговли. На мой взгляд, именно в этом направлении вашему предприятию стоит двигаться в ближайшие годы, тем более что серьезный технологический задел у вас уже есть", - сказал Владимир Колтович.

По его мнению, для обеспечения устойчивого развития и конкурентоспособности Беларуси на мировой арене необходимо создавать собственные цифровые платформы в ключевых секторах экономики, чтобы иностранный бизнес, приходя на белорусский рынок, не навязывал свои технологические решения, а интегрировался в цифровую инфраструктуру страны.

"Считаю, что биржа может и должна стать драйвером электронной торговли в стране. При этом я имею в виду не только биржевой сегмент, а электронную коммерцию в целом. Тогда у нас отпадет необходимость защищать свой рынок от зарубежных конкурентов. У нас будет своя цифровая экосистема с удобными инструментами и четкими правилами работы. Зарубежным компаниям нужно будет лишь адаптироваться", - отметил министр.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-