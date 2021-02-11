БУТБ готова содействовать сбыту и закупкам предприятий "Белнефтехима"

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи Александр Осмоловский отметил готовность БУТБ оказать предприятиям концерна "Белнефтехим" максимальное содействие как по сбыту производимой ими продукции, так и по закупкам любых необходимых товаров - от канцелярских принадлежностей до технологического оборудования и комплектующих. Об этом он заявил во время рабочей встречи с топ-менеджерами нефтеперерабатывающих предприятий, входящих в состав концерна, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

Целью мероприятия было представить программно-технические и маркетинговые возможности БУТБ и обсудить перспективы сотрудничества в сфере биржевой и электронной торговли. "Не стоит ждать чудес - биржа никогда не заменит ваш отдел продаж или закупок. Поэтому не спешите расформировывать эти подразделения. Биржевые торги - это прежде всего доступ на новые рынки, экономия времени и финансовых ресурсов, возможность эффективно и в соответствии с законодательством проводить закупки. Именно это вы получите, воспользовавшись нашими инструментами и сервисами", - заверил Александр Осмоловский.

Первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков привел конкретный пример более высокой эффективности биржевого механизма по сравнению с тендерными процедурами. "Мы сравнили две совершенно одинаковые закупочные процедуры, предметом которых была насосная установка. В первом случае закупка проводилась через обычный тендер, а во втором - через биржевые торги. При общей сумме закупки Br65 тыс. биржевой механизм позволил покупателю сэкономить свыше Br13 тыс. Естественно, чем крупнее закупка, тем значительнее экономический эффект", - заявил он.

Представители предприятий нефтехимической отрасли также посетили музей истории биржевой торговли, где ознакомились с основными вехами развития биржевого движения в Беларуси и смогли опробовать функционал биржевых программных комплексов, приняв участие в учебной торговой сессии.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-