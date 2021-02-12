БУТБ и Торговое представительство РФ намерены содействовать увеличению товарооборота

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа и Торговое представительство Российской Федерации в Беларуси намерены совместно содействовать увеличению товарооборота Беларуси с регионами России. Соответствующая договоренность достигнута по итогам визита главы представительства Юрия Золотарева в центральный офис БУТБ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

В частности, планируется задействовать деловые контакты представительства РФ для информирования российского бизнеса о возможностях БУТБ как эффективной платформы для осуществления торгово-закупочной деятельности. Помимо этого, стороны объединят усилия по организации и проведению мероприятий, направленных на активизацию взаимодействия между белорусскими и российскими субъектами хозяйствования.

"Торгпредство на постоянной основе проводит различные по формату мероприятия в режиме видеоконференций с участием представителей российских деловых кругов. При этом ключевыми соорганизаторами таких онлайн-встреч являются региональные центры поддержки экспорта. В качестве одного из направлений сотрудничества мы предлагаем включить в программы этих мероприятий презентацию возможностей БУТБ. Уверен, что российским бизнесменам будет полезно узнать о таком перспективном инструменте для работы с белорусскими партнерами", - сказал Юрий Золотарев. Кроме того, представительство готово добавить отдельный информационный блок, посвященный биржевой торговле, в "Путеводитель для бизнеса по Республике Беларусь", которым руководствуются многие российские компании, заинтересованные в работе на белорусском направлении.

Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский выразил высокую заинтересованность в развитии сотрудничества с Торговым представительством РФ по всем обозначенным направлениям, отметив значительный потенциал для дальнейшего наращивания объемов белорусско-российской биржевой торговли. "Мы хотим, чтобы биржа стала первичной точкой входа на белорусский рынок для всех представителей российского бизнеса. Более того, регистрация на нашей площадке автоматически открывает доступ к 25 тыс. компаний из 64 стран, чем, кстати, активно пользуются зарубежные участники торгов. Недавний пример - компания из Калининградской области, реализовавшая через нашу торговую платформу рапсовое масло на сумму свыше 1 млн евро. Покупателем выступило литовское предприятие. Причем такие транзитные сделки сегодня уже далеко не редкость", - подчеркнул он.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-