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26 февраля 2020, 14:32

БУТБ намерена содействовать экспорту белорусской лесопродукции в Германию

Фото из архива
Фото из архива

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа намерена содействовать экспорту белорусской лесопродукции в Германию, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"На заседании белорусско-германской рабочей группы по торговле и инвестициям в Лейпциге обсуждались перспективы увеличения поставок пиломатериалов и другой продукции белорусского лесопромышленного комплекса в Германию с применением механизма биржевых торгов. Планируется активизировать привлечение на торговые площадки Белорусской универсальной товарной биржи не только крупных германских компаний, но и малого и среднего бизнеса. Это будет способствовать формированию максимально конкурентной среды", - рассказал Роман Янив.

В настоящее время на БУТБ аккредитованы 92 субъекта хозяйствования из Германии. Сумма сделок, совершенных ими в 2019 году, составила порядка Br60 млн. При этом по закупкам лесоматериалов на биржевых торгах Германия занимает второе место после лидера рейтинга - Литвы. Вместе с тем необходимо расширять номенклатуру товаров, закупаемых немецкими субъектами хозяйствования через биржу.

Правительство Германии проводит политику по переходу на возобновляемые источники энергии. В связи с этим прорабатывается вопрос использования биржевой площадки для организации регулярных поставок в эту страну белорусских топливных гранул, пеллет и щепы. "Это особенно актуально в свете предстоящего открытия в Беларуси шести новых пеллетных заводов, которые смогут посредством биржевых торгов реализовывать свою продукцию на рынок Германии и других стран Евросоюза. БУТБ выразила готовность содействовать в поиске покупателей, в том числе с привлечением аккредитованных в Германии биржевых брокеров", - отметил пресс-секретарь.-0-

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