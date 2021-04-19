БУТБ нарастила экспорт лома и изделий из металлов на 68%

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа нарастила экспорт лома и изделий из металлов на 68%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

За первый квартал 2021 года через Белорусскую универсальную товарную биржу реализовано на экспорт 5,1 тыс. т лома и отходов черных и цветных металлов, а также изделий из них на общую сумму $5,5 млн. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспортные поставки выросли на 32% в натуральном выражении и на 68% в стоимостном. В качестве покупателей белорусского металлолома и металлоизделий выступили компании из пяти стран.

"Основными рынками сбыта лома и отходов металлов традиционно являются страны Прибалтики. В первом квартале текущего года на них пришлось более 90% всего экспорта данной продукции. Оставшийся объем приобрели участники торгов из Российской Федерации. Что касается реализации металлоизделий и, в частности, арматурного проката производства Белорусского металлургического завода, то львиную долю продаж обеспечил рынок Польши, где уже сформировался пул постоянных покупателей. В целом же экспорт продукции БМЗ через биржевую площадку увеличился почти в три раза по сравнению с январем-мартом 2020 года и достиг $1,5 млн", - отметили в пресс-службе.

По итогам биржевых торгов, проводившихся на БУТБ в январе-марте, на внутренний и внешний рынки реализовано 339 тыс. т металлопродукции на сумму Br428 млн. Таким образом, в натуральном выражении аналогичный показатель прошлого года превышен на 24%, а в стоимостном - на 28%.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-