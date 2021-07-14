БУТБ обеспечит единый канал сбыта и закупок для сельхозпроизводителей Беларуси и Воронежской области

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа обеспечит единый канал сбыта и закупок для сельхозпроизводителей Беларуси и Воронежской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

"На продовольственные товары и сырье приходится почти половина от общего объема экспортных поставок Воронежской области. В Беларуси доля сельского хозяйства в экспорте тоже значительная - около 20%. При этом наша страна традиционно входит в тройку крупнейших торгово-экономических партнеров вашего региона. Поэтому я уверен, что именно продукция АПК станет драйвером роста биржевой торговли между Беларусью и Воронежской областью", - сказал первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков в ходе бизнес-форума, организованного Центром поддержки экспорта Воронежской области.

Представитель биржи также подчеркнул, что речь идет именно о взаимной торговле, поскольку обеим сторонам есть что предложить друг другу. "Белорусские сельхозпредприятия активно используют биржевую площадку для поставок сухого молока и сливок, сливочного масла, мяса и кожевенной продукции в различные регионы России. В то же время на белорусском рынке всегда востребованы шроты масличных, кормовые добавки, крупы и зерновые, а Воронежская область как раз является одним из лидеров в этом сегменте. То есть такое сотрудничество выгодно обеим сторонам. В этом контексте биржа может стать единым каналом сбыта и закупок для белорусских и воронежских производителей продукции АПК. Для этого у нас есть все необходимое: опыт, инфраструктура, клиентская база и инструменты контроля за исполнением сделок", - отметил Андрей Новиков.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

По итогам первого полугодия 2021 года товарооборот секции сельхозпродукции БУТБ вырос на 70% и составил в денежном выражении Br705,8 млн. При этом экспорт продукции АПК увеличился в 3,8 раза, до $61,7 млн.-0-