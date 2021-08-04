БУТБ открывает широкие перспективы для развития взаимной торговли Беларуси и Пакистана - посол

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биржевая площадка открывает широкие перспективы для развития взаимной торговли между Беларусью и Пакистаном. Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан в Беларуси Саджад Хайдер Хан в ходе посещения центрального офиса Белорусской универсальной товарной биржи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

"Биржевая площадка открывает действительно широкие перспективы для развития взаимной торговли между Пакистаном и Беларусью. И я уверен, что повышение информированности пакистанского бизнеса о возможностях, предоставляемых белорусской биржей, будет способствовать как росту экспорта пакистанских товаров в вашу страну, так и импорту востребованной в Пакистане продукции из Беларуси", - отметил посол.

По мнению пакистанского дипломата, в условиях продолжающейся пандемии биржевая онлайн-торговля способна придать импульс белорусско-пакистанскому торгово-экономическому сотрудничеству и обеспечить благоприятную почву для укрепления деловых связей между субъектами хозяйствования двух стран.

"Товарооборот Пакистана и Беларуси пока не очень большой - порядка $55 млн за 2020 год. Вместе с тем я вижу значительный потенциал для наращивания этого показателя, в том числе путем более активного использования биржевого механизма. Как известно, Пакистан является одним из крупнейших в мире экспортеров риса, пшеницы и других зерновых культур. Также у нас очень развита текстильная промышленность. Я думаю, пакистанским производителям было бы интересно поставлять эти товары в Беларусь или другие страны, зарегистрированные на вашей торговой площадке. В свою очередь белорусские предприятия могли бы экспортировать в Пакистан продукцию химии и нефтехимии. У нас она традиционно пользуется повышенным спросом", - отметил Саджад Хайдер Хан.

Со своей стороны председатель правления БУТБ Александр Осмоловский выразил надежду, что данный визит посла Пакистана в Беларуси станет отправной точной для плодотворного взаимодействия биржи и посольства, и подтвердил готовность оказать необходимое содействие по выходу пакистанского бизнеса на биржевой товарный рынок Беларуси.

"Биржа сама найдет контрагентов для пакистанских компаний, которые захотят работать на нашей площадке. Одно из наших ключевых преимуществ заключается в том, что мы избавляем иностранный бизнес от большинства проблем, связанных с выходом на белорусский рынок, и сводим к минимуму возможные риски. Кроме того, мы готовы стать своеобразным трамплином для пакистанских производителей, желающих поставлять свои товары в Евросоюз, где у нас аккредитованы около 4 тыс. участников. Мы называем это транзитными сделками, когда и продавец, и покупатель - нерезиденты Беларуси. Только за последние несколько месяцев этим механизмом уже успешно воспользовались компании из пяти стран. Пакистанскому экспортеру достаточно выставить заявку на продажу, а все остальное биржа возьмет на себя", - подчеркнул председатель правления БУТБ.

По итогам встречи стороны договорились о проведении ряда совместных мероприятий для деловых кругов Пакистана для популяризации биржевого механизма. В частности, в сентябре планируется организовать семинар по биржевой торговле для пакистанских бизнесменов в рамках их визита в Беларусь, а также провести под эгидой посольства презентацию БУТБ в онлайн-формате.-0-