БУТБ отмечает рост интереса к торгам сырым молоком: спрос выше предложения

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа отмечает рост интереса к биржевым торгам сырым молоком, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу биржи.

Подтверждением этому являются следующие цифры: за девять месяцев 2019 года сумма сделок с сырым коровьим молоком составила Br13,6 млн, при этом по итогам января текущего года этот показатель уже достиг Br9,6 млн.

Сегодня в торгах, как правило, участвуют до восьми продавцов и 15-20 покупателей. То есть сейчас спрос превышает предложение, поэтому и цены для производителей довольно привлекательные - заметно выше, чем на внебиржевом рынке. Впрочем, молокопереработчиков не отпугивает высокая цена, отмечают на бирже. Они готовы переплачивать за качественное сырье и предоставляемые биржей инструменты, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам. С момента запуска этого направления в 2019 году все торги результативные - невыкупленных лотов не остается.

Биржевые торги сырым коровьим молоком были организованы по поручению правительства с целью обеспечения конкурентной среды, прозрачного ценообразования и равного доступа к молочному сырью для всех участников рынка. Первая торговая сессия состоялась 9 апреля 2019 года. Участие в торгах является добровольным, а продавать молоко через биржу вправе только производители, не имеющие задолженности перед молокоперерабатывающими предприятиями по предыдущим контрактам.-0-