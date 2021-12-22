БУТБ планирует торговать пилопродукцией из Удмуртии

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа планирует торговать пилопродукцией из Удмуртии (Россия), сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Заинтересованность в использовании БУТБ как дополнительного канала продаж пиломатериалов и древесных плит в Беларуси, Европейском союзе и странах Азии выразили два ведущих производителя лесопродукции в Удмуртской Республике - ООО "Орион" и ООО ТПК "Восток-ресурс". Договоренность о сотрудничестве с данными предприятиями достигнута в ходе официального визита в Удмуртию делегации БУТБ. Ожидается, что привлечение на белорусскую биржевую площадку крупных удмуртских деревообработчиков позволит увеличить предложение пиломатериалов на внутреннем рынке, что в свою очередь будет способствовать дальнейшему снижению цен для отечественных потребителей.

"Удовлетворение потребностей внутреннего рынка является одной из приоритетных задач биржи. Поэтому практически в непрерывном режиме ведется работа по привлечению на торги новых поставщиков пилопродукции, включая зарубежных. Как результат, если в сентябре еженедельно на торги выставлялось около 5 тыс. куб.м, то сейчас объем предложения составляет порядка 30 тыс. куб.м в неделю. За счет участия в торгах удмуртских деревообрабатывающих предприятий рассчитываем обеспечить еще более благоприятные условия для отечественных покупателей", - отметил Роман Янив.

В качестве еще одного направления взаимодействия БУТБ с предприятиями лесопромышленного комплекса Удмуртии рассматривается реализация пиломатериалов и плитной продукции в третьи страны посредством транзитных сделок. В этом плане наиболее перспективными рынками видятся прибалтийские государства и Китай, где усилиями БУТБ уже сформирован круг постоянных покупателей.

"Если брать страны Балтии, то в течение 2021 года пиломатериалы на биржевых торгах регулярно покупали около 120 компаний из данного региона, а общая сумма сделок с начала года составила $313 млн. По китайскому направлению у нас работали порядка 20 компаний, в том числе в рамках специальных торговых сессий с логистикой доставки товара до конечного потребителя. В результате за этот год в КНР реализована пилопродукция на $39 млн", - рассказал пресс-секретарь.

Во время визита в Удмуртскую Республику представители БУТБ также провели презентацию возможностей белорусской биржевой площадки для экспортно ориентированных предприятий данного региона России. Мероприятие состоялось на базе Корпорации развития Удмуртии при поддержке Министерства экономики региона. По итогам встречи ряд удмуртских производителей сельхозпродукции, металлоизделий, машин и оборудования выразили готовность аккредитоваться на БУТБ для участия в биржевых торгах.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. Также в числе основных функций - проведение биржевых торгов и создание условий для этого, регистрация биржевых сделок, организация экспертизы качества биржевого товара в случаях, предусмотренных правилами биржевой торговли товарной биржи, выявление спроса и предложения товаров, котировка цен, изучение факторов, влияющих на динамику биржевых цен. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-