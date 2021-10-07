БУТБ поможет предприятиям Тамбовской области выйти на новые рынки

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа поможет предприятиям Тамбовской области выйти на новые рынки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Директор Центра поддержки экспорта Тамбовской области Игорь Сухарченко посетил центральный офис БУТБ вместе с представителями бизнеса из данного региона России. По его мнению, биржевая торговля может стать новым драйвером роста взаимного товарооборота Беларуси и Тамбовской области.

"Наш регион традиционно входит в пятерку крупнейших экспортеров сельхозпродукции в Центральном федеральном округе, поэтому предприятия области очень заинтересованы в расширении рынков сбыта. Кстати, в состав сегодняшней делегации входит один из наших ведущих производителей зерновых и муки. Это классические биржевые товары, которые можно успешно продавать через вашу торговую площадку. Кроме того, достаточно перспективной видится биржевая торговля гранулированными отрубями. Это товар с большим экспортным потенциалом, а через биржу, возможно, будет проще найти потенциальных покупателей. Мне кажется, это направление сотрудничества может действительно выстрелить", - считает Игорь Сухарченко.

Интерес к белорусской бирже подтвердила и представитель холдинга "Мичуринскзерностандарт" Светлана Воронцова. По ее словам, в настоящее время предприятие наращивает производственные мощности и готово рассмотреть любые новые каналы сбыта своей продукции. "Мы специализируемся на выпуске мукомольной продукции и хотели бы попробовать поработать на вашей площадке не только для выхода на белорусский рынок, но и на рынки других стран. В частности, нам интересны Китай и Турция, а у вас, насколько мне известно, эти направления уже хорошо проработаны. Не исключено, что среди ваших клиентов есть и наша целевая аудитория", - отметила она.

Помимо торговли продукцией АПК, также планируется изучить возможность реализации на биржевых торгах гидравлической техники, спецодежды, замороженных продуктов питания. "Всю эту продукцию можно выставить на продажу на биржевой электронной B2B-площадке. Ее активно используют белорусские предприятия для закупок товаров промышленного и потребительского назначения. Например, на долю оборудования и механических устройств приходится около 20% от товарооборота площадки. Еще порядка 5% занимает пищевая продукция. Что касается спецодежды, то это вообще одна из самых популярных товарных позиций, и, если вы разместите заявки на продажу, на них обязательно отреагируют", - заверили представители БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-