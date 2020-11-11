БУТБ предлагает расширить применение биржевого механизма в торговле Беларуси и Украины

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа предлагает расширить применение биржевого механизма в торговле Беларуси и Украины. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника управления ВЭД БУТБ Алексей Дыкуша на заседании белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

"Более широкое применение биржевого механизма во взаимной торговле Беларуси и Украины позволит, с одной стороны, увеличить товарооборот между нашими странами, а с другой - снизить коммерческие риски, присущие внешнеторговой деятельности. Благодаря упрощенному порядку регистрации аккредитоваться, получить электронную подпись и начать торговать можно в течение одного дня, и этой возможностью активно пользуются украинские компании. На сегодня на биржевой площадке аккредитованы 275 резидентов Украины, и эта цифра постоянно растет", - сказал Алексей Дыкуша.

Представитель БУТБ поделился опытом организации экспорта в Украину белорусских стройматериалов и сельхозпродукции, а также презентовал перспективные проекты, направленные на укрепление двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В частности, речь шла о поставках на украинский рынок арматуры производства Белорусского металлургического завода и о реализации украинских товаров через БУТБ в третьи страны.

"Спрос европейских покупателей на некоторые товары превышает производственные возможности белорусских предприятий. Поэтому мы предлагаем украинским компаниям воспользоваться биржевой площадкой как дополнительным каналом сбыта своей продукции в страны Евросоюза. Начать можно со свекловичного жома и мелассы. Торги этой продукцией стартовали всего полтора месяца назад, но уже сейчас мы видим огромный потенциал этого направления", - отметил Алексей Дыкуша.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-