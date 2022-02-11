БУТБ прогнозирует рост экспортных цен на рапсовое масло

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аналитики Белорусской универсальной товарной биржи считают, что сейчас есть все предпосылки для роста экспортных котировок на белорусское рапсовое масло. Об этом свидетельствует динамика спроса и предложения на биржевой площадке, а также ситуация на мировом рынке, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Рапсовое масло в очередной раз возглавило тройку самых востребованных товаров сельскохозяйственной группы, реализуемых за рубеж через Белорусскую универсальную товарную биржу. В январе 2022 года на долю этой товарной позиции пришлось 46% от общего объема биржевого экспорта продукции АПК.

При этом, несмотря на некоторые ценовые колебания в первой декаде января, в целом стоимость рапсового масла оставалась стабильной, а в первых числах февраля практически вернулась к значениям конца декабря 2021 года. Таким образом сейчас за тонну нерафинированного масла марки Р иностранные покупатели платят в среднем 1250 евро. Впрочем, по мнению аналитиков БУТБ, под влиянием внешней конъюнктуры уже в ближайшие недели экспортные котировки могут повыситься.

"Основными потребителями белорусского рапсового масла являются страны Европы, где в прошлом году из-за низкого урожая рапса у крупнейших производителей - Великобритании, Германии и Франции - образовался значительный дефицит сырья. В результате цены выросли почти вдвое, чем и воспользовались белорусские переработчики, нарастив экспортные поставки через биржу почти до 54 тыс. т. В текущем году ситуация может повториться. Например, уже сейчас наблюдается увеличение спроса на рапсовое масло со стороны участников торгов из Литвы, Швейцарии и Эстонии. Во многом этому способствуют рекордно высокие цены на нефть и экологическая политика Евросоюза, направленная на расширение использования альтернативных видов топлива и, в частности, биодизеля, который производится с использованием нерафинированного рапсового масла. Кроме того, из-за наводнения в Малайзии, уничтожившего часть пальмовых плантаций, стало дорожать пальмовое масло, а за ним и другие растительные масла. Все это влияет на биржевой рынок нашей страны, создавая предпосылки для повышения экспортных котировок на белорусское рапсовое масло. С большой долей вероятности это произойдет в самой ближайшей перспективе", - отметили в пресс-службе.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-