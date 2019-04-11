БЖД будет доставлять грузы из Вьетнама в Европу

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Белорусской железной дороги с 8 по 12 апреля принимает участие в XXXIV заседании Конференции генеральных директоров (ответственных представителей) железных дорог ОСЖД, которое проходит в Сеуле (Республика Корея), сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

На встрече первого заместителя начальника Белорусской железной дороги Игоря Шилова с заместителем генерального директора Вьетнамской железной дороги Фан Куок Анем были обсуждены вопросы доставки грузов по железнодорожным маршрутам из Вьетнама в Европу, в том числе в Беларусь, а также в обратном направлении. Достигнута договоренность об установлении между государственным предприятием "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" (БТЛЦ) Белорусской железной дороги и АО "Железнодорожная перевозочная и торговая компания Retraco" (дочерняя компания Вьетнамской железной дороги) долгосрочных контактов в транспортно-логистической сфере. Предусматривается реализация перспективных проектов по доставке грузов железнодорожным транспортом в сообщении Азия-Европа-Азия, в том числе с задействованием транспортно-логистического центра "Колядичи".

Транспортно-логистический центр "Колядичи" является ведущим центром по переработке крупнотоннажных контейнеров и тяжеловесных грузов, где осуществляется обработка и перевалка грузов в регионы Беларуси, а также в страны СНГ, Балтии и дальнее зарубежье с использованием возможностей железнодорожного и автомобильного транспорта. Работа на терминале организована по технологии "сухого порта", где единый технологический процесс объединяет склады, сооружения вспомогательного назначения, автомобильные и железнодорожные подъездные пути, открытые площадки для хранения контейнеров.-0-