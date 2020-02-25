БЖД планирует расширять сообщение с Украиной

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 25 февраля 2020
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
15:15 Фотовыставка БЕЛТА с уникальными кадрами военной хроники открылась в Гомеле Регионы
15:08 Делегация Европарламента ознакомится с подходом Беларуси к сохранению исторических памятников Общество
15:00 Самолет из Тегерана экстренно сел в Анкаре из-за коронавируса В мире
14:56 МАРТ намерен ужесточить меры против недобросовестной конкуренции Экономика
14:56 Белорусские НПЗ работают на загрузке 50%, в январе-феврале переработано 1,8 млн т нефти Экономика
14:54 Беларусь подписала протокол с РФ о компенсации за грязную нефть из расчета $15 за баррель Экономика
14:53 Беларусь в марте рассчитывает начать поставки нефти на своих НПЗ по нефтепроводу Одесса-Броды Экономика
14:36 Во Франции расшифровали послание из прошлого Калейдоскоп
14:27 В Полоцке школьник обокрал учителя физкультуры Происшествия
14:22 Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак В мире
14:20 Брестчанин подозревается в убийстве бабушки и покушении на дядю Происшествия
14:18 Сырная выставка и театр теней: Музей народной архитектуры и быта приглашает отметить Масленицу Афиша
13:56 Предприниматель из Минска брал предоплату за изготовление мебели и не выполнял заказы Происшествия
13:53 Коронавирус на Тенерифе: тысяча туристов в зоне карантина В мире
13:28 Звезды оперы выйдут на сцену Большого театра Беларуси в "Риголетто" Культура
13:22 Новый корпус Пинского межрайонного онкодиспансера планируют летом ввести в строй Регионы
13:15 Белорусский рубль на торгах 25 февраля ослаб к трем основным валютам Экономика
13:13 В Минске женщина выпрыгнула из окна 8-го этажа и не пострадала Происшествия
13:00 БЖД планирует расширять сообщение с Украиной Экономика
12:59 БЖД готова практически полностью обслуживать пассажиров по электронным проездным документам Общество
12:52 Соотношение средней пенсии по возрасту и средней зарплаты в январе составило 39,9% Экономика
12:41 МАРТ рекомендовал Брестской области снизить долю продовольственного импорта на $16 млн Регионы
12:41 Гродненские таможенники предотвратили незаконный вывоз раритетных книг Происшествия
12:37 Назаренко: с контрафактом в ЕАЭС надо разбираться на уровне правоохранительных органов Экономика
12:37 Петришенко: уравниловка в зарплатах недопустима Общество
12:32 "Транснефть" приняла заявки на март для поставки нефти в Беларусь Экономика
12:27 Помощь ребенку, ЖКХ и дорожные проблемы - Линевич провел прием граждан в Полоцке Регионы
12:24 Скачкообразного роста цен на услуги БЖД в 2020 году не ожидается Экономика
12:21 Более 370 пересадок почки и 50 сердца выполнено в Беларуси в 2019 году Общество
12:21 Следователи проводят проверку по факту смерти вернувшейся из Египта могилевчанки Происшествия
Все новости
Все новости
Экономика
25 февраля 2020, 13:00

БЖД планирует расширять сообщение с Украиной

Фото из архива
Фото из архива

25 февраля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Белорусская железная дорога планирует расширять сообщение с Украиной. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель начальника пассажирской службы БЖД Александр Дрожжа, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас мы активно работаем с Украиной над расширением сети. Рассматриваем вопрос назначения либо поезда, либо беспересадочных вагонов, которые будут следовать из Витебска в Белгород-Днестровский", - отметил Александр Дрожжа.

В планах также расширить сообщение до Львова путем организации паритетного движения. Сегодня, по информации представителя БЖД, во Львов ходит один поезд белорусского состава. "Украина пока не идет нам навстречу, но мы работаем над тем, чтобы появился еще один поезд. Всего в сообщении с Украиной у нас сегодня организовано движение пятью парами поездов", - подчеркнул Александр Дрожжа.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БЖД Украина
Новости рубрики Экономика
Владимир Колтович. Фото из архива МАРТ намерен ужесточить меры против недобросовестной конкуренции
Владимир Сизов. Фото из архива Белорусские НПЗ работают на загрузке 50%, в январе-феврале переработано 1,8 млн т нефти
Фото из архива Беларусь подписала протокол с РФ о компенсации за грязную нефть из расчета $15 за баррель
Фото из архива Беларусь в марте рассчитывает начать поставки нефти на своих НПЗ по нефтепроводу Одесса-Броды
Фото из архива Белорусский рубль на торгах 25 февраля ослаб к трем основным валютам
Фото из архива Соотношение средней пенсии по возрасту и средней зарплаты в январе составило 39,9%
Главное
Во время назначений От земли и на перспективу - на что обращал внимание Лукашенко при назначениях в КГБ и МВД
Макей: из-за грязной нефти из России и ограничений на вывоз нефтепродуктов экспорт Беларуси снизился более чем на $2 млрд
В Беларуси по-прежнему не зафиксировано ни одного случая завоза коронавируса - Караник
Акция в ЖК "Парк Челюскинцев": до конца февраля в минском комплексе - очень приятные цены!
Топ-новости
Защитить граждан и не допустить влияния извне - Лукашенко поставил задачи МВД и КГБ
Фотовыставка БЕЛТА с уникальными кадрами военной хроники открылась в Гомеле
Ляшенко: руководителям отраслей нужно больше внимания уделять импортозамещению
Беларусь в марте рассчитывает начать поставки нефти на своих НПЗ по нефтепроводу Одесса-Броды
МАРТ намерен ужесточить меры против недобросовестной конкуренции
На БелАЭС включена в работу четвертая высоковольтная линия
Скачкообразного роста цен на услуги БЖД в 2020 году не ожидается
Судьбы, сложенные в треугольник: Борис Ковзан
Помощь ребенку, ЖКХ и дорожные проблемы - Линевич провел прием граждан в Полоцке
Больницы и клиники Беларуси пройдут аккредитацию по стандартам оказания медпомощи
Число госорганов, ведущих административный процесс, планируется сократить
Следователи проводят проверку по факту смерти вернувшейся из Египта могилевчанки
В Минске в 2020 году направят на строительство жилья более 4 тыс. многодетных семей
Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 25-27 февраля
Пик эпидемии коронавируса в Китае пройден - ВОЗ
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.