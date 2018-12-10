БЖД представит транзитный потенциал в Москве

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Круглый стол "Транзитный потенциал Республики Беларусь в обеспечении перевозок российских внешнеторговых грузов" пройдет 12 декабря в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Это традиционное мероприятие, главной целью которого является привлечение дополнительных объемов перевозок грузов в сообщении Беларусь - Россия. Во время круглого стола будет представлена тарифная политика БЖД на 2019 фрахтовый год. Кроме того, участников круглого стола ознакомят с транспортно-экспедиционной деятельностью и возможностями государственного предприятия "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" Белорусской железной дороги.

В мероприятии примет участие начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, представители посольства Беларуси в России, руководители и представители структурных подразделений ОАО "РЖД", АО "ОТЛК ЕРА", российских грузоотправителей.

По итогам работы за десять месяцев 2018 года перевозки грузов в сообщении с РФ составили 58,3 млн т, или 113,7% к аналогичному периоду 2017 года, в том числе транзит - 36,5 млн т (126,1% к январю-октябрю прошлого года), вывоз - 11,7 млн т (84%), ввоз - 10 млн т (120,6%).-0-