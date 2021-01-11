БЖД в 2020 году увеличила объем контейнерных перевозок в 1,4 раза

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога в 2020 году перевезла более 1 млн контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ). Объем контейнерных перевозок вырос в 1,4 раза к уровню 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Динамичный рост объемов контейнерных перевозок железнодорожным транспортом обеспечивается на протяжении последних лет. Для сравнения, в 2015 году этот сегмент перевозок составлял 254 тыс. контейнеров ДФЭ, а по итогам 2020 года его объем увеличен в 4 раза. Перспективным направлением развития остаются перевозки в сообщении Китай - Европа - Китай: за 2020 год по БЖД проследовало более 550 тыс. контейнеров ДФЭ (это в 1,6 раза выше, чем в 2019-м). При этом еще в 2011 году сухопутные контейнерные перевозки в сообщении Китай - Европа - Китай практически не выполнялись", - отметили в БЖД.

Основные маршруты пропуска контейнерных поездов в сообщении Восток - Запад - Восток проходят через пограничный переход Брест - Тересполь. За 2020 год объем перегруза на станции Брест-Северный увеличен на 15% к уровню 2019 года. С учетом динамического роста объемов контейнерных перевозок БЖД совместно с участниками рынка транспортных услуг продолжит целенаправленную работу по развитию перевозок через белорусско-польские пограничные переходы Брузги - Кузница Белостоцкая и Свислочь - Семянувка.

БЖД по совместному проекту с железными дорогами России и Казахстана - АО "ОТЛК ЕРА" - организует перевозки контейнеров в сообщении Китай - Европа - Китай на пространстве колеи 1520 мм. В 2020 году в сотрудничестве с ПАО "ТрансКонтейнер", АО "РЖД Логистика" и другими участниками рынка контейнерных перевозок было продолжено активное сотрудничество по развитию новых направлений и маршрутов перевозок.

В соответствии с соглашением между железными дорогами Китая, Беларуси, Германии, Казахстана, Монголии, Польши и России об углублении сотрудничества по организации контейнерных поездов в сообщении Китай - Европа идет взаимодействие с международными транспортными организациями по вопросам развития транзитных перевозок.-0-