БЖД за январь-август увеличила грузоперевозки в Китай в 1,2 раза

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем грузоперевозок по Белорусской железной дороге в сообщении с Китаем за январь-август 2020 года вырос на 23,6%, или в 1,2 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил более 4 млн т, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Основную номенклатуру грузов составили удобрения, химикаты, машины и оборудование, метизы, лесные грузы, бумага и товары народного потребления. В том числе за восемь месяцев экспортные перевозки контейнеров с продукцией белорусских предприятий в Китай выросли в два раза и составили 14 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ).

"Развитие экспортных перевозок и продвижение белорусской продукции на внешние рынки сбыта являются важнейшими стратегическими направлениями для Белорусской железной дороги. Совместно с заинтересованными предприятиями БЖД занимается созданием необходимых условий для организации новых и развития существующих проектов по доставке в КНР белорусских грузов полносоставными контейнерными поездами. Реализованы проекты по отправке целлюлозы, сахара, наращиванию объемов экспорта пиломатериалов, продолжению развития экспорта мясо-молочной продукции. При этом БЖД обеспечивает своевременное продвижение грузов в сообщении Китай - Европа - Китай", - отметили в пресс-центре.

Как сообщили в БЖД, для повышения транзитной привлекательности и конкурентоспособности транспортного коридора Восток - Запад - Восток через Беларусь в 2019 году была завершена модернизация контейнерного терминала станции Брест-Северный, в результате которой выросли среднесуточная перерабатывающая способность данного комплекса по перегрузу контейнеров и площади хранения контейнеров. За восемь месяцев текущего года на контейнерном терминале было перегружено более 150 тыс. контейнеров в ДФЭ, следовавших в направлении Восток - Запад - Восток. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2019 года.-0-