Частным и государственным компаниям предоставлены равные права в сфере страхования жизни

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частным и государственным страховым компаниям предоставлены равные права в сфере страхования жизни, сообщил на пресс-конференции "Новации в законодательстве о страховании: какие изменения ожидают страховой рынок" в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей Осенко, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Сергея Осенко, этот вид страхования последние пять лет приобретает все большую популярность. Ранее на него приходилось не более 2% всех страховых взносов, теперь около 7%, а в некоторые периоды до 9%.
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