Чеботарь: на пути к смарт-индустрии важен диалог власти, бизнеса и науки

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пути к смарт-индустрии важен диалог власти, бизнеса и науки. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь во время форума "Цифровая экономика" на выставке "ТИБО-2021", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"Тема смарт-индустрии для нашей страны одна из приоритетных. Несмотря на то, что к смарт-индустрии мы идем не такими быстрыми шагами, как хотелось бы, но цель определена. Для реального сектора, особенно промышленности, это действительно важно. Поэтому со стороны государства мы активно работаем над механизмами поддержки", - сказал Юрий Чеботарь.

На форуме обсуждался алгоритм действий по развитию смарт-индустрии, инструменты, источники финансирования и необходимость разработки программных документов. На тематическом заседании, организованном Минэкономики, выступили представители госорганов, бизнеса, образования и науки.

XXVII Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2021" проходит в Минске 1-4 июня. В форуме традиционно принимают участие крупнейшие отечественные и зарубежные производители телекоммуникационного оборудования, аппаратных средств и программного обеспечения, компании-операторы мобильной и фиксированной связи, разработчики и поставщики высокотехнологичных продуктов, систем безопасности, интеллектуальных решений и сервисов для массового и корпоративного сегмента. Мероприятие проводит Министерство связи и информатизации при участии представителей государства, бизнеса, профессионального и научного сообщества, международных экспертов.-0-