Чеботарь о приоритетах 2022 года: инвестиции, экспорт, зарплата

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сокращение дифференциации в регионах напрямую зависит от эффективной работы реального сектора. Об этом сказал первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Юрий Чеботарь открыл серию рабочих поездок руководства министерства в регионы для участия в сессиях областных Советов депутатов, выступив с докладом в Минском облисполкоме.

По словам первого замминистра, в 2022 году усилия по сокращению дифференциации в регионах будут сконцентрированы на трех приоритетах: инвестиции, экспорт, зарплата. "Их достижение напрямую зависит от эффективной работы реального сектора. Поэтому на уровне отраслей и местной власти предстоит более активно заниматься вопросами диагностики и оценки перспектив развития, прежде всего госпредприятий, разбираться с проблемными долгами через инструменты трех указов - №391, №88 и №200. Вводим KPI (ключевые показатели эффективности) для менеджмента госорганизаций - это рентабельность продаж, чистая прибыль, экспорт товаров и услуг. Не менее важная задача - импортозамещение. Здесь задействованы все министерства и регионы. Минской области необходимо выйти на $1,3 млрд импортозамещающей продукции", - сказал он.

Юрий Чеботарь отметил, что на внешнем контуре следует усилить освоение перспективных экспортных рынков. Для этого предусмотрены меры поддержки экспорта через базовые механизмы указов №534 и №466. "В 2022 году Минской области предстоит нарастить поставки сельхозпродукции и продовольствия до $1,3 млрд. А также прибавить по продукции машино- и автомобилестроения. Потенциал региона позволяет успешно решить эти задачи, задействуя имеющиеся резервы в фармацевтике, пищевой промышленности и, конечно, возможности индустриального парка "Великий камень", - подчеркнул первый заместитель министра экономики.-0-