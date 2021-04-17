Чеботарь: в промышленности сделаем ставку на местное сырье

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в промышленности будет делать ставку на местное сырье в текущей пятилетке. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь при посещении Мстиславского района, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"Использование собственного сырья - это двойной плюс нашей экономике. Предприятия при производстве продукции должны максимально привязываться к местным ресурсам и на этой основе расширять производственные мощности. В текущей пятилетке ставку сделаем на увеличение глубины переработки льна, сельскохозяйственного сырья, кожи и других местных ресурсов", - сказал Юрий Чеботарь.

Первый замминистра провел прием граждан, принял участие в заседании районного исполнительного комитета, посетил ОАО "Мстиславльлен" и ООО "Мстиславская швейная фабрика". Он обсудил с руководителями предприятий вопросы производства и реализации продукции, финансового состояния и перспектив развития.-0-