Чехия вводит ограничения для белорусских перевозчиков с 25 мая

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чехия вводит ограничения для белорусских автомобильных перевозчиков с 25 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

"Чешская сторона с 25 мая временно приостанавливает предоставление возможности для белорусских перевозчиков использования чешских двусторонних/транзитных разрешений для перевозок в/из третьих стран при их транзите через страну регистрации (то есть через территорию Беларуси). Такая информация поступила от Министерства транспорта Чехии", - отметили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, белорусские перевозчики, которые будут выполнять такие операции в Чехии, должны иметь чешские разрешения в/из третьих стран. Данная мера будет действовать до принятия решения о снятии ограничения.

Минтранс Беларуси просит принять во внимание эту информацию при планировании перевозок в Чехию.-0-