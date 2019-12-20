Челябинская область заинтересована в развитии совместного с МТЗ производства техники

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Челябинская область заинтересована в развитии совместного с Минским тракторным заводом производства гусеничной тракторной техники и тракторов с газовым оборудованием. Этот вопрос обсуждался во время визита на предприятие делегации региона во главе с заместителем губернатора Егором Ковальчуком, сообщили БЕЛТА в ОАО "МТЗ".

Также рассматривалась возможность поставки на завод материалов и комплектующих, производимых предприятиями Челябинской области, перспективы расширения кооперационных связей. Сегодня регион закупает тракторы через дилера МТЗ, за 11 месяцев этого года поставлено 230 единиц техники.

Гости ознакомились с выставкой продукции и экспозицией музея трудовой славы завода, состоялись переговоры c генеральным директором ОАО "МТЗ" Виталием Вовком.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав холдинга кроме МТЗ входят девять предприятий, создано 26 сборочных производств за рубежом. На производстве работают более 17 тыс. человек, продукция представлена на рынках более чем 60 государств.-0-