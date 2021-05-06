Червяков: Беларусь в числе немногих стран, увеличивших в 2020 году приток прямых иностранных инвестиций

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь оказалась в числе немногих стран, которые в прошлом году увеличили приток прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Об этом газете ""СБ. Беларусь сегодня"" рассказал министр экономики Александр Червяков, сообщает БЕЛТА.

По его словам, в последние годы конкуренция за иностранные инвестиции резко обострилась. В том числе это следствие обмеления международных инвестиционных потоков, которое вызвано негативным влиянием пандемии COVID-19.

"По данным ЮНКТАД за 2020 год, мировой объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе снизился на 42%. При этом в развитых странах снижение составило 69%, в развивающихся - 12%, в странах с переходной экономикой - 77%. Беларусь оказалась в числе немногих стран, которые в прошлом году увеличили приток прямых иностранных инвестиций на чистой основе - $1,4 млрд, или плюс 6,6%. Это говорит о том, что наша экономика не утратила своей привлекательности и по-прежнему интересна для инвесторов, - отметил министр. - Особенно важно - улучшилась структура прямых иностранных инвестиций. Доля реинвестирования превысила 30%. Это еще раз подчеркивает доверие и желание иностранного инвестора оставлять полученную прибыль у нас в стране и вкладывать ее в дальнейшее развитие".

Александр Червяков напомнил, что в прошлом году в свободных экономических зонах и индустриальном парке "Великий камень" зарегистрировано 56 новых резидентов с суммарным объемом заявленных инвестиций около $280 млн и 2,5 тыс. новых рабочих мест. Из них 30 резидентов - с иностранным капиталом и общим объемом инвестиций $240 млн и 1,5 тыс. новых рабочих мест. Крупнейшим торговым партнером и инвестором в белорусскую экономику традиционно является Россия. На нее приходится пятая часть всего поступившего иностранного капитала. В топ-5 стран также входит Кипр, Нидерланды, Германия и США.

Особенностью новых инвестиционных проектов, чья реализация стартовала в 2020 году, являются их производственный характер и ориентация на углубленную переработку местного сырья. В частности, подобного рода проекты по переработке древесины реализуются на Витебщине и Гродненщине.

"Конкурентные преимущества Беларуси хорошо известны. Это, разумеется, выгодное географическое положение на стыке двух крупнейших интеграционных объединений - ЕС и ЕАЭС, развитые транспортные коммуникации и инфраструктура, а также высококвалифицированная рабочая сила, значительный научно-технический потенциал. И, конечно, наличие территорий с преференциальными режимами для инвесторов самых разных сфер. При этом мы понимаем, что в условиях жесткой конкуренции за капитал необходимо создавать условия, как минимум, не хуже, чем у стран-соседей. И в этом направлении у нас проводятся обширные реформы, направленные на повышение инвестиционной привлекательности. Преобразования затронут широкий спектр отношений, совершенствуется налоговое и инвестиционное законодательство", - подытожил министр экономики. -0-