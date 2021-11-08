Червяков: государственная политика в области предпринимательства доказала свою эффективность

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная политика в области предпринимательства в Беларуси доказала свою эффективность. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков в обращении к бизнес-сообществу в связи с началом Всемирной недели предпринимательства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"Каждая страна ищет свои рецепты минимизации последствий пандемии и выхода на траекторию устойчивого роста. С удовлетворением хочу отметить, что с макроэкономической точки зрения ситуация в Беларуси по итогам трех кварталов текущего года стабильная и сбалансированная. Сформирован определенный запас прочности. Вклад частного сектора по ряду показателей социально-экономического развития прирастает опережающими темпами. Это означает, что в целом государственная политика в области предпринимательства в нашей стране доказала свою эффективность", - сказал Александр Червяков.

По его словам, исходя из этого определены приоритеты взаимодействия власти и бизнеса на перспективу. "Уже сегодня по поручению главы государства мы работаем над снижением административной нагрузки, ускорением цифровизации государственных услуг, расширением институтов развития и инструментов поддержки предпринимателей. Будут созданы условия для того, чтобы начать свое дело стало максимально легко и расширялся институт самозанятости", - отметил министр.

Беларусь в 11-й раз присоединилась к глобальной деловой инициативе - Всемирной неделе предпринимательства. Тысячи людей в 180 странах мира обсуждают в эти дни общие проблемы, делятся достижениями, обмениваются опытом развития своего дела. "Всемирная неделя предпринимательства - это одна из платформ, где созидательный потенциал деловых кругов, правительств, финансовых и нефинансовых институтов, общественных организаций претворяется в конкретные, комплексные и результативные инициативы", - добавил Александр Червяков.-0-