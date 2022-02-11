Червяков: научно-технические разработки лягут в основу новых бизнес-проектов

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научно-технические разработки должны лечь в основу новых бизнес-проектов. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков во время посещения Физико-технического института НАН Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

В ходе мероприятия совместно с Министерством промышленности были обстоятельно обсуждены механизмы трансфера научно-технических разработок в производство. О потенциале Физико-технического института и барьерах, сдерживающих коммерциализацию научных исследований, рассказал его директор Виталий Залесский.

По итогам встречи было выработано предложение о целесообразности создания на базе института Центра трансфера технологий для инжиниринговой поддержки процессов внедрения результатов научно-технической деятельности в области металлообработки и литейного производства.

Министр экономики подчеркнул, что научно-технические разработки должны лечь в основу новых бизнес-проектов. "Создавая Центр трансфера технологий на базе института, мы тем самым формируем инфраструктуру для "бесшовной" трансформации научных разработок в бизнес-идеи и конкретные инвестиционные проекты. Это станет важным инструментом взаимодействия науки и бизнеса, системой генерации новых инициатив на практике. С одной стороны, имеются годами наработанные компетенции и научная база. С другой, центр берет на себя консалтинговую функцию трансформировать научную разработку в бизнес-идею и конкретный инвестпроект, подскажет, как реализовать ее технологически", - отметил Александр Червяков.

В мероприятии также приняли участие заместитель министра промышленности Андрей Буйневич, генеральный директор Фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц, начальник управления экономики инновационный деятельности Минэкономики Дмитрий Крупский, начальник научно-технического управления Минпрома Алексей Козлов и др.-0-