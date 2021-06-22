Червяков: необходимо максимально задействовать потенциал пострадавших от катастрофы на ЧАЭС территорий

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо максимально задействовать потенциал пострадавших от катастрофы на ЧАЭС территорий. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков во время рабочей поездки в Гомельскую область, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Александр Червяков посетил ОАО "Хойникский завод гидроаппаратуры" и пообщался с трудовым коллективом. Встреча проходила в формате "вопрос-ответ". Сотрудников интересовали вопросы текущей деятельности завода, социального характера и др.

Министр особо отметил эффективность работы предприятия и принимаемые руководством меры по освоению новых видов продукции (механической обработки корпуса для фильтра сдвоенного, новых видов рукавов высокого давления, кронштейна для энергонасыщенных тракторов и др.).

В ходе рабочей поездки Александра Червякова состоялось обсуждение подготовки проекта программы развития отдельных районов Гомельской области.

"Особое внимание правительство уделяет решению вопросов сбалансированного развития регионов и преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Для этого запланировано максимально задействовать весь потенциал территорий, подключить их движущую экономическую силу. В настоящее время по поручению главы государства ведется работа над программой по развитию районов Гомельщины, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС. Документ будет нацелен на развитие пяти районов: Брагинского, Ельского, Лельчицкого, Наровлянского и Хойникского. Развитие экономики, укрепление потенциала этих регионов должны стать инструментом роста доходов и создания условий для комфортной жизни населения с учетом специфики территорий", - отметил министр.

По словам Александра Червякова, в программе необходимо рассмотреть развитие всех отраслей с учетом возможностей, определить точки роста и в полной мере использовать ресурсы каждого района. В первую очередь это агропромышленный комплекс и лесная отрасль (выращивание леса, лесозаготовка, деревообработка). Запланировано задействовать местные сырьевые ресурсы и виды топлива, электроэнергию. Акцент будет сделан на использовании преимуществ кооперации с крупными предприятиями страны и создании новых производств.

"С точки зрения размещения производительных сил, рабочие места планируется создавать в пределах часовой доступности от крупных населенных пунктов. Одновременно будут созданы все необходимые условия для жизни людей, в том числе обозначены земельные участки, которые могут быть востребованы под частное жилищное строительство. Вокруг таких участков предусмотрено благоустройство территории, создание подъездных путей к ним и иной инфраструктуры. Особое внимание уделяется вопросу создания условий для безопасной жизни и работы. В программе мы заложим посылы, какая среда должна быть, чтобы человек оставался жить в этих районах. В результате реализации документа планируется выйти на уровень развития этих районов до дня катастрофы на Чернобыльской АЭС", - рассказал министр экономики.-0-