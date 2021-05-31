Червяков: предпринимательство - значимая экономическая сила для развития страны

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предпринимательство - значимая экономическая сила для развития страны. Такое мнение высказал министр экономики Александр Червяков в Пуховичском районе во время совместной трудовой акции представителей власти и бизнеса, приуроченной к Году народного единства и 30-летию принятия закона о предпринимательстве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Александр Червяков, выступая перед участниками трудовой акции в инкубаторе малого предпринимательства УП "УИН", расположенном в г.п. Руденск, подчеркнул: "Сегодня мы можем с уверенностью говорить, что предпринимательство в Беларуси состоялось. Малый и средний бизнес вносит серьезный, существенный вклад в развитие экономики страны. Это опора для нашего государства".

Также он сообщил об итогах и достижениях за этот период. "Малый и средний бизнес - это почти 32% экономически занятых людей. Это значимая экономическая сила для развития нашей страны. 35% налогов - это тоже предприниматели, 30% валовой добавленной стоимости, 31% экспорта товаров и 40% экспорта услуг. Поэтому нам есть чем гордиться, есть результат. Действительно без вас, без ваших знаний и компетенций мы бы этого не сделали никогда. И мы вас будем поддерживать, в первую очередь производственный бизнес. Министерство экономики в этом направлении активно работает", - отметил Александр Червяков.

Кроме того, глава ведомства рассказал о недавно утвержденном правительством комплексе мер по запуску инвестиционного цикла.

"Инвестиции - это ключевой момент развития. Без них не может быть будущего. Для активизации этого направления подготовлен комплекс мер по запуску нового инвестиционного цикла. Мы понимаем, что надо убрать барьеры, которые сдерживают инвестиционный процесс по всем направлениям. И мы на этом сконцентрировались при его подготовке", - сказал он.

По словам министра, в нем три блока. Первый касается вопросов законодательства. Что нужно сделать, чтобы пришел инвестор и ему были предоставлены гарантии, что риски и издержки будут минимальными. Второй блок касается организации предивестиционного и строительного циклов. "Иногда тратятся месяцы, годы на различного рода согласования, начиная от выделения земли до экспертизы проекта. Нам необходимо максимально их сократить", - добавил Александр Червяков. И третий блок - это финансы. "Здесь мы должны определить финансовые инструменты по привлечению длинных денег на комфортных для инвестора условиях", - подчеркнул он.

"Мы сейчас формируем специальныеи рабочие группы, и я приглашаю вас, представителей бизнес-союзов, кто имеет соответствующие компетенции, в них поучаствовать", - подытожил министр.

Участники акции работали на благоустройстве территорий строящегося объекта "Детский сад п.Дружный Пуховичского района' и ГУО "Руденская вспомогательная школа-интернат".-0-