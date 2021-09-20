Червяков: развитие территорий и отраслей должно быть синхронизировано

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие территорий и отраслей должно быть синхронизировано. Такое мнение высказал министр экономики Александр Червяков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Министерство экономики подвело итоги цикла рабочих поездок руководства экономического ведомства в регионы для содействия в решении проблемных вопросов и определении перспектив развития территорий при разработке пятилетних программных документов.

Акцент региональной политики в текущей пятилетке будет сделан на городах "80 плюс". Именно поэтому в 2021 году Минэкономики уделило особое внимание методологическому сопровождению работы над региональными программами.

По итогам встреч принято решение о корректировке проектов документов для реализации задач, поставленных в программе социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, и обеспечения взаимоувязки отраслевых и территориальных пятилетних планов.

По словам Александра Червякова, который посетил Полоцкий район и Новополоцк, развитие территорий и отраслей должно быть синхронизировано. "Следует детально посмотреть каждое предприятие. Во-первых, с точки зрения перспектив развития, выпуска конкурентоспособной продукции и работы на рынках. Во-вторых, понимая, как оптимально задействовать его потенциал в интересах экономики региона. В-третьих, с позиции баланса отраслевых и территориальных интересов. Только обеспечив выполнение в программных документах этих базовых условий, мы получим мощный мультипликативный эффект для регионального развития".

Во время рабочей поездки министра экономики состоялась презентация состояния дел и перспектив инновационно-промышленного Новополоцкого нефтехимического кластера. В ходе обмена мнениями по дальнейшему алгоритму его развития глава экономического ведомства напомнил, что в предстоящей пятилетке планируется создать тринадцать специализированных кластеров. Их развитие будет нацелено на освоение выпуска новых продуктов и их продвижение на рынок.-0-

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