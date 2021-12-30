Червяков: развивая майнинг, нужно понимать выгоды для государства и инвестора

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развивая направление майнинга, необходимо четко понимать выгоды как для государства, так и для инвестора. Об этом заявил сегодня министр экономики Александр Червяков, открывая семинар "Возможности использования и особенности функционирования майнинговых систем в разрезе правового, технического и экономического регулирования в Беларуси", организованном на площадке Минэкономики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

"Тема встречи вызрела, как говорит глава государства, "от земли", а именно есть проблема - и она требует немедленного решения. В нашем случае речь идет о запросах инвесторов по размещению майнинговых ферм в Беларуси. Пока это единичные обращения. Однако мы прогнозируем, что интерес к данному виду деятельности будет дальше лавинообразно нарастать. В сложившейся ситуации мы должны с разных сторон обсудить этот вопрос. Во-первых, насколько выгоден для государства майнинг. Во-вторых, как быстро окупятся затраты для инвестора", - сказал Александр Червяков.

По его словам, сегодня одни страны достаточно активно развивают майнинг, другие, наоборот, запрещают. "Конечно, разобраться в этой теме без специалистов нам будет трудно. Поэтому участие экспертов в сегодняшнем семинаре позволит правильно выстроить работу как в части определения достаточности существующей регуляторной среды, так и в необходимости разработки новых инструментов, стимулирующих привлечение инвестиций в эту сферу, - отметил министр. - Если мы говорим, что майнинг для Беларуси - это перспективное направление и его нужно развивать, то одновременно должно быть понимание о рисках, которые могут его сопровождать. Предстоит найти ту середину, которая, с одной стороны, способствует развитию бизнеса, а с другой - не дает возможности негативных проявлений в этой сфере".

На мероприятии в дискуссии участвовали эксперты Нацбанка, Минэкономики, институтов развития (ПВТ, НАИП), научного сообщества (НИЭИ Минэкономики), частного бизнеса (инвестиционных, консалтинговых компаний). Об использовании криптовалют и технологии блокчейн в ЕАЭС рассказал помощник председателя ЕЭК Дмитрий Шедко.

Особый интерес вызвало выступление непосредственно представителей майнингового бизнеса, которые отметили большие преимущества этого вида деятельности в Беларуси и обозначили проблемные вопросы, требующие решения на уровне государства. Также были обсуждены иные практические вопросы майнинга, включая его перспективы для реализации инвестпроектов и создание комплексной инфраструктуры для привлечения крупных компаний на рынок страны.

В завершение встречи директор НАИП Дмитрий Красовский презентовал проект майнинговой фермы.-0-