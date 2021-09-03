Червяков: стремление молодежи Беларуси повышать компетенции подтверждено международными аналитиками

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стремление белорусской молодежи повышать свои компетенции подтверждено международными аналитиками. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Александр Червяков обратил внимание на результаты свежего отчета GlobalSkillsIndex, проведенного образовательной онлайн-площадкой Coursera среди 77 млн студентов более чем 100 стран. Ресурс анализирует спрос на размещенные курсы и успешность их прохождения. "В технологической категории отчета Беларусь заняла первое место в Европе и второе в мире, после Японии. С одной стороны, эти высокие результаты свидетельствуют об одаренности белорусских студентов и молодых ученых. А с другой - об эффективности выстроенной в нашей стране системы трансформации знаний в навыки и компетенции. И главное - создана база, на которой молодые таланты могут раскрыть свой потенциал. Это ПВТ, "Великий камень", наши флагманы в промышленности и, конечно, частный бизнес", - сказал он.

"Сложившаяся комбинация интеллектуального потенциала молодежи и благоприятной среды для его реализации является предпосылкой для достижения уровня инновационного развития стран - лидеров среди Восточной Европы. И государство со своей стороны в новой пятилетке намерено сделать все необходимое, чтобы данная задача была выполнена", - подчеркнул Александр Червяков.

Министр напомнил, что одним из приоритетов текущей пятилетки определена "интеллектуальная страна". Достижение этого приоритета, помимо прочего, подразумевает внедрение "цифры" в ключевые отрасли экономики. "На практике развертывание цифровой трансформации включает три блока действий. Во-первых, формирование благоприятной институциональной среды. Это принятие законодательных актов, стимулирующих процесс цифровизации. Во-вторых, создание необходимой инфраструктуры, прежде всего для малого и среднего бизнеса. Речь идет о центрах технических компетенций и демонстрационных цифровых фабриках. В-третьих, расширение финансовых и нефинансовых инструментов для запуска цифровизации", - отметил Александр Червяков.

Дополнительным условием достижения приоритета пятилетки министр назвал продуктивное взаимодействие науки и бизнеса в разработке "проектов будущего" (национальный электротранспорт, биотехнологии в агропромышленном комплексе, инновационное здравоохранение, биотехнологии для фармацевтики, точное земледелие, умные города Беларуси).

"Нам необходимо наполнить эти стратегические направления взаимосвязанными межотраслевыми инновационными проектами для получения максимального синергетического эффекта. Успешность их реализации, а главное, их вклад в экономику во многом будет зависеть от интеллектуального труда наших ученых, в первую очередь молодых. Требуется укреплять кадровый потенциал. И здесь первостепенная задача - привлекать талантливую молодежь в науку и инновационное предпринимательство. Для этого необходимо создать мотивационные механизмы, стимулирующие этот приток, раскрепостить инновационную среду для проявления инициативы, не бояться ошибаться, потому что в науке отрицательный результат - это тоже результат", - подчеркнул глава экономического ведомства.-0-