7 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Четыре белорусских предприятия расширят ассортимент поставляемой в Китай молочной продукции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Китае.

Такая договоренность достигнута 7 июня во время встречи посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого и заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия - директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Ивана Смильгиня с заместителем министра Главного таможенного управления КНР Ван Линцзюном. Стороны обсудили широкую повестку вопросов допуска белорусских товаров на китайский рынок. В частности, было объявлено о расширении аккредитации для четырех белорусских производителей молочной продукции. ОАО "Молочные горки" и ПУП "Бобруйскмолоко" смогут экспортировать в Китай еще и стерилизованное молоко, а Несвижский завод детского питания и солигорский филиал Слуцкого сыродельного комбината - пастеризованное молоко. Обновленный список аккредитованных белорусских производителей молочной продукции опубликован на сайте Главного таможенного управления КНР.

Кроме того, Кирилл Рудый и Иван Смильгинь приняли участие в церемонии открытия IV Диалога по карантинным и таможенным вопросам между КНР и странами Восточной и Центральной Европы в Нинбо. Они провели встречу с партийным руководством города Нинбо и обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в различных сферах, включая развитие торговли, машиностроение, региональное сотрудничество Минской области и китайской провинции Чжэцзян. Состоялось открытие Национального павильона Беларуси в Нинбо, который призван популяризировать белорусскую культуру, а также развивать экспорт белорусских товаров и услуг.-0-