Четыре резидента могут быть зарегистрированы в "Великом камне" в ближайшие недели

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семья резидентов индустриального парка "Великий камень" в ближайшие несколько недель может пополниться еще четырьмя резидентами. Об этом сообщил журналистам глава администрации парка Александр Ярошенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в парке зарегистрировано 55 резидентов, последняя цифра заявленных инвестиций - $1 млрд 100 млн. К концу этого месяца мы ожидаем приход швейцарского резидента. На Шанхайской выставке (Первая Китайская международная выставка импорта, которая пройдет 5-10 ноября в Шанхае. - Прим. БЕЛТА) планируем подписать еще трех резидентов. Один из них с белорусско-американским капиталом", - сказал Александр Ярошенко.

Он подчеркнул, что "Великий камень" готов рассматривать инвесторов из любой страны мира, в том числе с Кубы. Сегодня президент этой страны Мигель Марио Диас-Канель Бермудес побывал в парке.

Александр Ярошенко отметил, что на Кубе знакомы с проектом Китайско-белорусского индустриального парка. "Наши китайские партнеры активно взаимодействуют с Республикой Куба и, соответственно, для кубинских властей этот опыт работы представляет интерес, - сказал он. - Мы уже имеем свой опыт и готовы им делиться с нашими партнерами. И с кубинскими в том числе".

В частности, интерес к парку, по словам Александра Ярошенко, некоторое время назад проявляла кубинская корпорация "БиоКубаФарма". "Я считаю, такую возможность упускать нельзя - мы будем рассматривать и приглашать работать сюда кубинских партнеров, если они проявят интерес", - сказал глава администрации парка.-0-

Фото Егора Павлющика