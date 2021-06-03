Четыре вертолета компании "Орша Эйр" выставлены на повторный аукцион со снижением цены на 30%

3 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Четыре вертолета Ми-2 авиакомпании "Орша Эйр" выставлены повторно на аукцион, при этом начальная цена снижена на 30%, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор ООО "ВитЮрком" Николай Кротов.

Торги назначены на 15 июня и пройдут на электронной площадке auction24.by. Стоимость самого дорогого лота превышает Br55,7 тыс., при этом в случае шагов на понижение минимальная цена определена в размере около Br31,8 тыс. Остальные три винтокрылые машины выставлены с начальной ценой почти Br41,2 тыс. (минимальная цена около Br23,5 тыс.).

Компания получила технику безвозмездно от своего учредителя ОАО "Оршанский авиаремонтный завод". Вертолеты находятся в разной степени готовности к летной эксплуатации, для чего их необходимо доукомплектовать оборудованием (двигатели, лопасти, редукторы и т.д.), а также выполнить предусмотренные для этого типа летательных аппаратов технические и ремонтные работы. Две винтокрылые машины размещаются в Московской области, куда были поставлены для прохождения капитального ремонта и технического обслуживания на базе АО "Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ". Еще два летательных аппарата базируются на аэродроме приписки в горпоселке Болбасово Оршанского района.

Распродажа авиационной техники проводится в ходе ликвидации УП "Авиакомпания "Орша Эйр". За счет реализации имущества антикризисному управляющему ООО "ВитЮрком" необходимо погасить задолженность перед 9 кредиторами на общую сумму почти Br600 тыс., более 90% которой приходится на ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" и ПАО "Мотор Сич".

Унитарное предприятие по оказанию услуг "Авиакомпания "Орша Эйр" создано в июле 2013 года на базе ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" для демонстрационных полетов и решения текущих производственных задач. В октябре 2018 года собственник компании принял решение о ее ликвидации. Так как ликвидатор не смог рассчитаться по долгам организации, решено обратиться в суд с заявлением об экономической несостоятельности (банкротстве) ликвидируемого должника в связи с выявлением недостаточности стоимости имущества для удовлетворения требований кредиторов. Дело о банкротстве "Авиакомпания "Орша Эйр" возбуждено экономическим судом Витебской области в августе 2020 года, а в ноябре компания признана банкротом. В отношении должника открыто ликвидационное производство, которое продлено до августа 2021 года в связи с необходимостью реализации имущества для более полного удовлетворения требований кредиторов.-0-