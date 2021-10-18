Численность ИП выросла на 1 тыс. в Брестской области за январь-сентябрь

18 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Численность индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в налоговых органах Брестской области, выросла более чем на 1 тыс. за январь-сентябрь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областной инспекции МНС.

На 1 октября в регионе было зарегистрировано 36 568 субъектов хозяйствования, что на 1002 больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

За 9 месяцев индивидуальные предприниматели уплатили в бюджет Br64,8 млн налогов, сборов и других платежей - это больше на 23%, или на Br12,1 млн в фактических ценах к уровню прошлого года.

Удельный вес поступлений от индивидуальных предпринимателей в бюджете Брестской области составил 4,7%.

Основная доля платежей от индивидуальных предпринимателей (53,1%) приходится на тех, кто применяет упрощенную систему налогообложения. Такой порядок налогообложения используют 23 072 индивидуальных предпринимателя, или 63,1% от общего их количества.-0-