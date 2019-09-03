Члены ЕАЭС будут обмениваться информацией о ценах на нефть, газ и нефтепродукты

3 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила порядок представления уполномоченными органами государств - членов Евразийского экономического союза информации в электронной форме в рамках формирования в ЕАЭС общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"В союзе продолжается подготовка нормативно-правовых документов, необходимых для запуска общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, - отметили в ЕЭК. - Утвержденные порядки определяют правила представления уполномоченными органами стран союза в комиссию информации в электронной форме, включая перечень информации, подлежащей обмену, и периодичность осуществления такого обмена".
На портале ЕАЭС будет публиковаться информация об основных производственных показателях газовой и нефтяной отраслей государств - членов союза, оптовых ценах на газ, нефть и нефтепродукты, тарифах на их транспортировку, международных договорах, методиках формирования тарифов на услуги по транспортировке газа, нефти и нефтепродуктов и др. Также предусматривается размещение сведений о планах по модернизации и строительству объектов газотранспортных систем, развитию систем транспортировки нефти и нефтепродуктов, об инфраструктурных ограничениях при транспортировке и поставке энергоресурсов между государствами союза. "Публикация соответствующей информации позволит участникам общих рынков оперативно получать необходимые сведения", - подчеркнули в ЕЭК.
"Порядки приняты в соответствии с утвержденными главами государств программами формирования общих рынков энергоресурсов", - добавили в пресс-службе.-0-