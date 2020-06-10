Дата физического пуска БелАЭС будет определена примерно через неделю - Семашко

10 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Дата физического пуска первого блока Белорусской АЭС будет определена примерно через неделю. Об этом сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня во время онлайн-конференции, посвященной перспективам развития отношений Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сегодня действительно находимся на финише строительства атомной станции, - отметил Владимир Семашко. - Должен сказать, что по энергоблоку номер один мы буквально через неделю вместе с руководством "Росатома" (а я до сих пор курирую эту станцию, каждый месяц проводим штабы) определимся с конкретной датой физического пуска".

Владимир Семашко добавил, что в феврале 2021 года первый энергоблок заработает на 100-процентную мощность. По его словам, в мае 2022 года, предположительно, заработает второй энергоблок Белорусской АЭС.-0-

Семашко: ограничения на поставки в РФ по-прежнему действуют в отношении более 100 белорусских предприятий Об этом сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко во время онлайн-конференции, посвященной перспективам развития отношений Беларуси и России.