31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе - апреле составил Br0,75 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.
Доходы республиканского бюджета - Br9 млрд, или 38,1% уточненного годового плана.
Поступление НДС составило Br5,2 млрд (37,9%), налога на прибыль - Br1,6 млрд (48,8%). Акцизы поступили в сумме Br1,1 млрд (34,3%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br1,8 млрд, или 43,6%.
Расходы республиканского бюджета - Br9,75 млрд, или 32,9% уточненного годового плана.
На общегосударственную деятельность направлено Br4,7 млрд (35,2%), финансирование национальной экономики - Br1,9 млрд (30,3%), финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br6,5 млрд (33,3%).
Профицит бюджета сектора государственного управления за январь - апрель 2021 года сложился в сумме Br0,4 млрд. Доходы составили Br19,9 млрд (36,7% уточненного годового плана), расходы - Br19,5 млрд (32,5%). Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения - Br0,1 млрд (поступления - Br6,4 млрд, расходы - Br6,3 млрд).
По состоянию на 1 мая 2021 года задолженность по налогам и сборам составила Br213,1 млн.-0-