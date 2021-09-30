30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе - августе составил Br0,8 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.
Доходы республиканского бюджета составили Br17,8 млрд, или 74,2% уточненного годового плана.
Поступление НДС составило Br9,9 млрд (70,9%), налога на прибыль - Br2,9 млрд (84,7%). Акцизы поступили в сумме Br2,3 млрд (69,1%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br3,2 млрд, или 80,5%.
Расходы республиканского бюджета составили Br18,6 млрд, или 61,8% уточненного годового плана.
На общегосударственную деятельность направлено Br7,5 млрд (57,6%), на финансирование национальной экономики - Br4,2 млрд (62,3%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br13,6 млрд (66,1%).
Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь - август сложился в сумме Br0,8 млрд. Доходы составили Br39,6 млрд (71,6% уточненного годового плана), расходы - Br38,8 млрд (63,5%).
Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br0,25 млрд (поступления - Br12,64 млрд, расходы - Br12,39 млрд).
По состоянию на 1 сентября 2021 года задолженность по налогам и сборам составила Br203,4 млн.-0-