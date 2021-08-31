31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе - июле составил Br0,5 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.
Доходы республиканского бюджета составили Br15,9 млрд, или 66,4% уточненного годового плана.
Поступление НДС составило Br8,9 млрд (64,1%), налога на прибыль - Br2,9 млрд (85,3%). Акцизы поступили в сумме Br2 млрд (60,6%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br2,8 млрд, или 70,5%.
Расходы республиканского бюджета составили Br16,4 млрд, или 54,7% уточненного годового плана.
На общегосударственную деятельность направлено Br6,7 млрд (50,3%), на финансирование национальной экономики - Br3,7 млрд (55,2%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br12,1 млрд (60,5%).
Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь - июль сложился в сумме Br1,1 млрд. Доходы составили Br35,3 млрд (64,3% уточненного годового плана), расходы - Br34,2 млрд (56,3%).
Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br0,22 млрд (поступления - Br11,07 млрд, расходы - Br10,85 млрд).
По состоянию на 1 августа 2021 года задолженность по налогам и сборам составила Br231,6 млн.-0-