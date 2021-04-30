Дефицит республиканского бюджета в январе-марте составил Br1,8 млрд

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефицит республиканского бюджета в январе - марте 2021 года составил Br1,8 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

Доходы республиканского бюджета составили Br5,6 млрд, или 23,9% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило Br3,4 млрд (24,5% плана), налога на прибыль - Br0,6 млрд (18%). Акцизы поступили в сумме Br0,8 млрд (26,5%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br1,2 млрд (30,5%).

Расходы республиканского бюджета составили Br7,4 млрд, или 25,6% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено Br4,1 млрд (30,5%), финансирование национальной экономики - Br1,2 млрд (20,1%), финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br4,8 млрд (24,3%).

Дефицит бюджета сектора государственного управления за январь - март сложился в сумме Br1,6 млрд. Доходы составили Br12,9 млрд (23,9% уточненного годового плана), расходы - Br14,5 млрд (24,4%).

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br0,1 млрд (поступления - Br4,8 млрд, расходы - Br4,7 млрд).

По состоянию на 1 апреля 2021 года задолженность по налогам и сборам составила Br175,7 млн.-0-